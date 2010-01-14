Стабильный юань способствует восстановлению мировой экономики

Стабильный курс китайской национальной валюты способствует восстановлению мировой экономики. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД КНР Цзян Юй, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавние высказывания кандидата на пост комиссара по внешней торговле ЕС Карела Де Гюхта о том, что заниженный курс юаня является "главной экономической проблемой" для Евросоюза, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Поддержание относительно стабильного обменного курса юаня важно не только для китайской экономики, но и играет позитивную роль в деле восстановления мировой экономики", - сказала дипломат, подчеркнув, что руководство страны неоднократно озвучивало свою позицию по этой проблеме.

Накануне Карел Де Гюхт высказал мнение, что Китаю необходимо продолжить ревальвацию национальной валюты, чтобы "восстановить баланс в мировой торговле". Правительство КНР неоднократно заявляло, что будет продолжать поддерживать стабильность юаня на рациональной и сбалансированной основе и, что ни одна страна не вправе указывать Китаю, как поступать в этом вопросе.