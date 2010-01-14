Эксперт: В России вновь надувается финансовый пузырь

В России, возможно, вновь надувается финансовый пузырь, потому что при снижении ВВП фондовые индексы выросли в несколько раз, считает президент Альфа-банка Петр Авен.

"Это опасная ситуация. Рынок должен отражать ситуацию в экономике", - предостерег Авен, выступая на "Эхо Москвы", передает РИА "Новости".

"Кризис - это разрыв между реальностью и представлением о ней", - считает банкир. Он сказал, что несмотря на позитивные ожидания россиян, о чем свидетельствуют опросы, не все трудности еще преодолены, особенно принимая во внимание мнение западных экономистов о возможных проблемах во втором полугодии.

"Тучные годы начала двухтысячных ушли в прошлое", - уверен Авен.