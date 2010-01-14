Президент ЕС: Европа должна достичь 2% роста экономики

Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ считает, что Европа должна достичь 2% роста экономики в этом году.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Президента Европейского Совета, об этом он заявил 13 января вечером в Берлине перед встречей с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

“Одно уже понятно: нам нужен стабильный рост на уровне минимум 2% против запланированного 1% для сохранения нашей социальной модели, а также удержания среди крупнейших экономик мира”, - сказал Г. Ван РОМПОЙ.

Он отметил, что во время заседания Европейского Совета 11 февраля планируется обсудить различные идеи для ускорения экономического роста Европы.

“На нашем заседании 11 февраля я планирую провести широкую дискуссию о будущей стратегии, не имея целью принять конкретные решения. Затем, позже, на нашем обычном весеннем заседании на базе нашего “мозгового штурма” и коммюнике Еврокомиссии мы проведем более структурированную дискуссию. И, в конечном итоге, цель - принять новую стратегию на нашем июньском заседании Европейского Совета”, - сказал Президент Европейского Совета.