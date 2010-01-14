Евро повышается к доллару

Единая для 16 стран еврозоны валюта увеличивается в цене по отношению к доллару на торгах в четверг на фоне ожиданий инвесторов по поводу решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, а также прогнозов по экономике еврозоны, сообщает РИА Новости.

На торгах в четверг доллар подешевел к единой европейской валюте до 1,4518 доллара за евро в сравнении с 1,4512 доллара за евро днем ранее. В то же время, доллар укрепился по отношению к японской иене до 91,85 иены за доллар в сравнении с 91,45 иены за доллар на торгах в среду.

В целом курс доллара по отношению к валютам шести стран - основных торговых партнеров США снизился в четверг на 0,1%, чему во многом способствовала публикация Федеральной резервной системой (ФРС) отчета по текущему экономическому положению в стране. В документе, в частности, отмечается, что высокий уровень безработицы, а также слабые темпы роста экономики наряду с низкими темпами инфляции позволят ФРС удерживать базовую ставку на рекордно низком уровне в течение длительного времени.

"Доллар будет и дальше дешеветь, - заявил агентству Bloomberg менеджер по торговле валютами Ueda Harlow Ltd. Тосия Ямаучи (Toshiya Yamauchi). - Ожидания касательно повышения ставки ФРС ослабели".

Совет управляющих ЕЦБ, по прогнозам аналитиков, сохранит учетную ставку на уровне 1%, а основным вопросом в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ Жан-Клода Трише станет долговой кризис в одной из 16 экономик еврозоны - Греции. Заседание совета управляющих ЕЦБ и итоговая пресс-конференция намечены на четверг.

Последний раз ЕЦБ менял уровень ставки в мае прошлого года, когда она была понижена на 0,25 процентного пункта - до минимального за всю историю существования Центробанка еврозоны уровня в 1%, который Трише считает "адекватным" текущим экономическим реалиям.

Статус евро как единственного реального конкурента доллара в качестве резервной валюты центробанков мира будет оказывать поддержку курсу единой европейской валюты, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc.

"Основная характеристика евро - "антидоллар", вероятно, сохранится, - приводит агентство Bloomberg слова из отчета компании. - Евро также останется единственным подлинным соперником доллара в плане резервной валюты".