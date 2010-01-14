НБУ сегодня на межбанке будет покупать доллары по 7,99 грн.

Национальный банк Украины сегодня на межбанке будет покупать доллары по 7,99 грн. и продавать по 8,01 грн. за 1 доллар.

Об этом говорится в письме НБУ, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, с начала текущей недели на наличном и межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось ослабление курса гривни относительно американского доллара. Если еще на прошлой неделе котировки были в пределах 8 грн./долл., то уже во вторник, 12 января, они достигли 8,15 грн./долл., а в среду, 13 января, - 8,2 грн./долл.