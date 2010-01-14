НБУ разослал предупредительные письма банкам

Национальный банк Украины сегодня разослал предупредительные письма руководителям банков, которые не придерживаются показателя средневзвешенного курса гривни.

«Национальный банк Украины по результатам анализа осуществленных 13 января 2010 года банками операций по купле-продаже безналичных долларов США за гривни отмечает, что поведение банка, который Вы возглавляете, провоцирует ухудшение на внутреннем рынке страны, искажая имидж банковской системы как самого влиятельного его звена», – говорится в письме Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.

Нацбанк напомнил банкирам, что вопросом определения курсов покупки и продажи иностранной валюты за гривни должен заниматься лично руководитель банка. Курсы, которые устанавливает уполномоченный банк, должны определяться банком с учетом ориентиров, которые Нацбанк ежедневно доводит до сведения уполномоченных банков.

«В случае дальнейшей дестабилизации банком, который Вы возглавляете, средневзвешенных котировок гривни на межбанковском валютном рынке Национальный банк Украины будет расценивать это как Вашу личную политику, которая ведет к разрушению макроэкономических предпосылок стабилизации и выхода экономики Украины из кризиса», – говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, с начала текущей недели на наличном и межбанковском валютном рынке наблюдалось ослабление курса гривни относительно американского доллара. Если еще на прошлой неделе котировки были в пределах 8 грн./долл., то уже во вторник они достигли 8,15 грн./долл., а в среду – 8,2 грн./долл.