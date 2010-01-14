Ющенко назвал оффшоры, куда Тимошенко переводила деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал офшоры, куда премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, по его утверждению, перечислила средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с жителями г. Вышгорода Киевской области.

В.ЮЩЕНКО рассказал об уголовных делах, которые в свое время возбуждались против Ю.ТИМОШЕНКО, о фактах ее задержания, и тому подобное.

«Следствие доказало, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно давала взятки в особо крупных размерах», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что взятки Ю.ТИМОШЕНКО давала, в частности, и бывшему премьер-министру Павлу ЛАЗАРЕНКО за содействие работе компании “Единые энергетические системы Украины” (ЕЭСУ).

«У нее нет квартиры, у нее нет земли, у нее нет дачи. Премьер – бомж», - в который раз повторил В.ЮЩЕНКО.

Он утверждает, что компания ЕЭСУ заработала на газе 2 млрд. 271 млн. 221 тыс. долларов, из них 1 млрд. был перечислен в один из офшорных банков на Тихоокеанском острове Науру, который находится возле Соломоновых островов. «Для справки хочу сказать, что на этом острове живет 11 тысяч человек, и из Украины осуществляются платежи компанией, которой руководила ТИМОШЕНКО. При этом она показывает, что на варениках живет: кафе, которое работает в Днепропетровске, – вареничная, – одевает и обувает семью ТИМОШЕНКО», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также рассказал, что в другой офшорный банк на острове Мэн было перечислено еще более 401 млн. долларов. «Разве этот человек не может показать, как он живет? Здесь не одна шапка, которую украл ЯНУКОВИЧ. Здесь, знаете, несколько поездов нужно, чтобы таких шапок иметь», - сказал В.ЮЩЕНКО.

На вопрос, почему он в таком случае в 2005 году назначил Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром, В.ЮЩЕНКО ответил вопросам риторическим: «Ну, одну ошибку можно допустить в жизни?».

При этом он подчеркнул, что на то время он считал, что все уголовные дела были надуманными, но затем убедился, что «мы имеем целую криминальную историю».

«Если мы поступим легкомысленно, мы приведем к власти самый махровый криминалитет. По объему коррупции ЯНУКОВИЧ со своими шапками далеко отдыхает», - сказал Президент.