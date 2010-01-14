Курс гривни до конца 1 кв. будет относительно стабильным

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александра ЖОЛУДЯ, до конца первого квартала, то есть фактического завершения выборов Президента Украины, не стоит ожидать каких-либо значительных колебаний курса гривни. При этом уже во втором квартале вероятно ослабление курса национальной валюты.

Такое мнение А.ЖОЛУДЬ высказал в беседе с корреспондентом УНИАН.

Он отметил, что девальвация национальной валюты, которая наблюдалась с начала текущей недели, вызвана в первую очередь увеличением объемов предложения гривни на рынке в начале года.

Вторым фактором удорожания доллара, по словам А.ЖОЛУДЯ, стало желание населения запастись валютой перед выборами.

В целом эксперт не ожидает значительных скачков курса в ближайшие дни.

«Учитывая, что Национальный банк Украины вышел вчера и покрыл тот спрос, который был на валюту, что привело к тому, что цена закрытия была даже чуть ниже цены открытия, то в общем-то существенных колебаний до выборов по курсу я не ожидаю, - сказал А.ЖОЛУДЬ. - Если официальный курс, возможно, еще и поднимут на 1 копейку, то на межбанке больше, чем на 5 копеек движение вверх до конца недели очень маловероятно. Скорее всего, будет то же, что и сейчас, то есть около 8,1 грн./долл.».

Что касается ситуации с курсом после выборов, то уже начиная со второго квартала, - а по мнению эксперта, с учетом большой вероятности проведения выборов в два тура и возможных судебных разбирательств после объявления результатов, фактически выборы Президента Украины завершатся к концу первого квартала, - можно ожидать некоторого ослабления курса национальной валюты.

«После избрания нового Президента и, очень вероятно, главы Национального банка Украины есть серьезная вероятность изменения монетарной политики, в том числе политики обменного курса. Учитывая, что также есть вероятность увеличения финансирования Национальным банком Украины дефицита Госбюджета, это может привести к некоторому росту инфляции и к ослаблению гривни в конце первого квартала, хотя все же более вероятно ослабление гривни уже во втором квартале», - отмечает А.ЖОЛУДЬ.

При этом он отметил, что ослабление гривни не будет значительным и составит «несколько десятков копеек за квартал».

Как сообщал УНИАН, с начала текущей недели на наличном и межбанковском валютном рынке наблюдалось ослабление курса гривни относительно американского доллара. Если еще на прошлой неделе котировки были в пределах 8 грн./долл., то уже во вторник, 12 января, они достигли 8,15 грн./долл., а в среду, 13 января, - 8,2 грн./долл.