Результаты работы финсектора в 2009 году: арифметика с примесью лукавства

«Сухая» украинская статистика не перестает удивлять, причем не сроками подачи и методом сравнения, к этому мы уже привыкли, но, как выясняется после изучения, и прямо противоположными полюсами реалий жизни и заявлений власти. Нужно только поразмышлять. На этот раз поводом подумать стали обнародованные Нацбанком результаты работы банковской системы и украинской экономики в целом за прошлый год.

Как подсчитать эмиссию

Так, согласно данным НБУ, регулятор в 2009 году осуществил чистую эмиссию на сумму немногим более 8 млрд. грн. По сравнению с предыдущими периодами показатель очень низкий. Например, в 2008 и 2007 годах эмиссия гривни зашкаливала за 44 млрд. Но, если к сумме чистой эмиссии приплюсовать размер выкупа НБУ облигаций внутреннего государственного займа, что являлось, по сути, скрытой эмиссией, то в итоге получится свыше 42 млрд. грн.

Следует отметить, что «лечение» кризиса эмиссией предпринимается большинством стран мира. США, Западная Европа, Китай, Россия активно «накачивали» свои экономики деньгами, которые горяченькими выходили из печатного станка. Украина не в этом оригинальна. Особенность заключалась в том, что у нас эмиссия осуществлялась на фоне сокращения средств в обращении. По итогам 2009 года, денежная масса уменьшилась на 5,5% по сравнению с 2008 годом, остатки средств на корсчетах банков снизились на 6,5%.

Характерной чертой экономики Украины в 2009 году было массовое «бегство» гривни на наличный рынок, а затем на валютный. За прошедший год наличной валюты было куплено на сумму более 9 млрд. долл., еще около 10 млрд. долл. были конвертированы в безналичку. В результате экономика еще больше «позеленела», чем до кризиса. Это было бы допустимо в конце прошлого века, но в начале 21-го в таких условиях страна жить не сможет. На сегодня одна из главных задач – переломить ситуацию. Но при этом нужно помнить, что резкий переход с доллара на гривню может вызвать не меньший шок, чем массовая конвертация нацвалюты в условиях кризиса.

О депозитах и кредитах

Следующая позиция – «сбережения». Так, объем банковских депозитов по итогам 2009 года сократился на 8,3%. Из банковского сектора было изъято порядка 30 млрд. грн. Если бы не введение моратория на выплату вкладов в банках с временной администрацией, то объем оттока был бы значительно больше. Мораторий позволил частично снять напряжение на рынке, хотя и создал массу проблем для клиентов финучреждений. Примечательно, что «опустошение сейфов» обеспечили не физические, а юридические лица. Они сняли со счетов более 25 млрд. грн. Физические лица позже вернули в банки деньги, но уже в виде валютных вкладов. В целом, по итогам 2009 года общая сумма валютных депозитов населения выросла на 4,7%, а объем гривневых - сократился на 8,5%. Это не вполне благоприятное соотношение. Только преобладание гривневых депозитов юридических лиц над валютными сбалансировало ситуацию. Для нормальной работы экономики Украины долларизация в этой сфере крайне нежелательна. Основные платежи у нас гривневые, а это значит, что наличие большого объема валютных депозитов будет сохранять в отношении банков рисковую ситуацию, что только усугубит работу финансового сектора в целом.

Теперь о займах. По итогам 2009 года объем кредитов, выданных юридическим лицам, вырос более чем на 27%. Тяжело сказать, чего в этой цифре больше - лукавства или заведомой лжи. Никакого роста кредитования украинской экономики в 2009-ом не было, скорее наоборот. Общая сумма займов, выданных банками, сократилась на 2,1%. Это в США, Китае, Германии и Франции за счет массовой раздачи кредитов пытались ослабить кризисное давление. В Украине банки больше занимались проблемными займами, чем выдачей новых. Во многом и «рост» кредитования юридических лиц состоялся за счет того, что в связи с запретом валютного «инвестирования» банки начали массово переводить «зеленые» кредиты в гривневые. Только поэтому общая сумма гривневого кредитования юридических лиц выросла на 27%, а валютного - упала на 16,7%. Физические лица тоже частично конвертировали валютные кредиты в гривневые, но большую часть они погашали. В результате, общий объем кредитного портфеля физических лиц сократился на 14%. А вот проблема обслуживания ранее выданных кредитов остается. Причина - девальвация гривни, снижение реальных доходов населения, банкротство компаний строительного сектора и стагнация крупного бизнеса.

Арифметика ставок

Самыми интересными оказались показатели кредитных и депозитных ставок. Согласно информации НБУ, за 2009 году средние ставки по банковским депозитам выросли на 0,7 п.п., по кредитам - упали на 2,1 п.п., что противоречит теоретическим постулатам банковского дела. Усредненные ставки демонстрируют только общую тенденцию, относительно отдельно взятых банков показатели могут существенно отличаться. Но, факт остается фактом - в 2009 году финучреждения, чтобы спасти ситуацию, пошли на беспрецедентный шаг, позволив заемщикам платить меньше по долгам, а для перекрытия образовавшейся «бреши» начали привлекать деньги на депозиты по завышенным ставкам. Это достаточно рискованная операция, так как заведомо предполагает - чтобы сдержать убытки от разницы ставок банкам необходимо будет постоянно подпитывать себя новыми депозитными деньгами и проводить политику удешевления этих самых депозитов. Иначе может сложиться неблагоприятная ситуация, когда для выплаты высоких процентов по старым депозитам надо будет привлекать новые на еще более невыгодных условиях. Головоломка, которая требует очень большой сноровки, дабы не спровоцировать новый кризис, уже локальный на рынке банковских депозитов.

Но это все в прошлом. Нас ждут новые интересные события, которые, надеюсь, во многом будут поучительными и памятными для истории, т.к. 2010 - год выхода экономики Украины из кризиса…

Наталия Щербатюк, аналитик ФК "Фактор" (для УНИАН)