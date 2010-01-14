Эксперт прогнозирует относительную стабильность курса гривни
До конца первого квартала
По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александра ЖОЛУДЯ, до конца первого квартала, то есть фактического завершения выборов Президента Украины, не стоит ожидать каких-либо значительных колебаний курса гривни. При этом уже во втором квартале вероятно ослабление курса национальной валюты.
Такое мнение А.ЖОЛУДЬ высказал в беседе с корреспондентом УНИАН.
Он отметил, что девальвация национальной валюты, которая наблюдалась с начала текущей недели, вызвана в первую очередь увеличением объемов предложения гривни на рынке в начале года.
Вторым фактором удорожания доллара, по словам А.ЖОЛУДЯ, стало желание населения запастись валютой перед выборами.
В целом, эксперт не ожидает значительных скачков курса в ближайшие дни.
«Учитывая то, что Национальный банк Украины вышел вчера и покрыл тот спрос, который был на валюту, что привело к тому, что цена закрытия была даже чуть ниже цены открытия, то в общем-то существенных колебаний до выборов по курсу я не ожидаю, - сказал А.ЖОЛУДЬ. - Если официальный курс, возможно, еще и поднимут на 1 копейку, то на межбанке больше, чем на 5 копеек, движение вверх до конца недели очень маловероятно. Скорее всего, будет то же, что и сейчас, то есть около 8,1 грн./долл.».
Что касается ситуации с курсом после выборов, то уже начиная со второго квартала, - а по мнению эксперта, с учетом большой вероятности проведения выборов в два тура и возможных судебных разбирательств после объявления результатов, фактически выборы Президента Украины завершатся к концу первого квартала, - можно ожидать некоторого ослабления курса национальной валюты.
«После избрания нового Президента и, очень вероятно, главы Национального банка Украины есть серьезная вероятность изменения монетарной политики, в том числе политики обменного курса. Учитывая, что также есть вероятность увеличения финансирования Национальным банком Украины дефицита Госбюджета, это может привести к некоторому росту инфляции и к ослаблению гривни в конце первого квартала, хотя все же более вероятно ослабление гривни уже во втором квартале», - отмечает А.ЖОЛУДЬ.
При этом он отметил, что ослабление гривни не будет значительным и составит «несколько десятков копеек за квартал».
Как сообщал УНИАН, с начала текущей недели на наличном и межбанковском валютном рынке наблюдалось ослабление курса гривни относительно американского доллара. Если еще на прошлой неделе котировки были в пределах 8 грн./долл., то уже во вторник, 12 января, они достигли 8,15 грн./долл., а в среду, 13 января, - 8,2 грн./долл.