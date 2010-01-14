Руководители банков должны оперативно сообщать НБУ о нападениях

Национальный банк Украины обязал руководителей коммерческих банков оперативно сообщать ему о нападениях на банковские учреждения. Об этом идет речь в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Учитывая необходимость получения оперативной информации относительно нападений на банковские учреждения, совершенных с целью ограбления, обязываем руководителей банков безотлагательно информировать Главное управление в письменной форме о таких нападениях с соблюдением требований относительно конфиденциальности информации», – говорится в телеграмме.

При этом в сообщении банк должен указать: время и дату совершения нападения; сумму средств, похищенных преступниками; использовалась ли кнопка тревожной сигнализации; были ли задействованы средства видеонаблюдения; сколько было нападающих и какое оружие использовалось (огнестрельное, холодное и т.д.). Также необходимо указать, через какое время после срабатывания тревожной сигнализации прибыли охранники и были ли задержаны преступники на месте совершения нападения.

«Указанную информацию необходимо предоставлять Главному управлению в день совершения нападения…», – указывается в телеграмме.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Нацбанк обратился к банкам с просьбой предоставить информацию о преступных нападениях на банковские учреждения, совершенных в 2008 году и за 11 месяцев 2009 года.

В конце прошлого года правоохранительные органы начали проверку наличия в банковских учреждениях систем охраны. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что в массовых ограблениях банков виновны в первую очередь банкиры. По его словам, банкиры «уже открыто заявляют, что не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предупредительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».