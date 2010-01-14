Эксперт: повышение ставки сбора не повлияет на валютный рынок

Повышение ставки сбора с безналичных операций по обмену валюты с 0,2% до 0,5% не повлияет на ситуацию на валютном рынке.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Учитывая, что у нас была и более высокая ставка в свое время на рынке, и это не мешало рынку существовать, каких-то существенных сокращений объемов на рынке или уход рынка в тень я не ожидаю», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил письмо в Кабинет министров относительно ставки сбора в ПФУ с операций по купле безналичной валюты, в котором заявляет, что данный сбор в 2010 г. должен составлять 0,5%. В частности, по мнению Пенсионного фонда, данное решение основано на том, что Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» ставка сбора с 2008 г. устанавливается в размере 0,5%. В то же время, снижение сбора до 0,2% было предусмотрено только в бюджете на 2009 г. Таким образом, полагает ПФУ, так как бюджет на 2010 г. пока не принят, ставка сбора (0,5%) должна основываться на нормах Закона «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

Справка УНИАН. Сбор с безналичных валютных операций на Украине введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%. В Кабмине заявляли о намерении отменить данный сбор в 2010 году, на чем также настаивает и Международный валютный фонд.