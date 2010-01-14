Немецкая Bankhaus Main AG создает в Украине «Ар Джи Ай Банк»

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Bankhaus Main AG» (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) создать ПАО «Ар Джи Ай Банк» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, «Bankhaus Main AG» осуществляет торговлю ценными бумагами, занимается брокерской деятельностью и управлением активами субъектов хозяйствования, связанных с компанией отношениями контроля.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 182 банка, в том числе: 176 банков - акционерные общества (из них: 76 банков - открытые акционерные общества, 1 банк - закрытое акционерное общество, 99 банков – публичные акционерные общества), 6 банков - общества с ограниченной ответственностью.

В стадии ликвидации в Украине находится 14 банков, из них 12 банков ликвидируются по решениям НБУ, 2 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.