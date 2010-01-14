НБУ планирует предоставлять банкам кредиты

Национальный банк Украины планирует предоставлять коммерческим банкам рефинансирование в виде стабилизационных и стимулирующих кредитов.

Это предусмотрено в разработанном Нацбанком проекте Положения о предоставлении НБУ кредитов банкам с целью стабилизации их работы и стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры, текстом которого располагает УНИАН.

Предполагается, что Нацбанк будет предоставлять стабилизационный кредит с целью создания условий для своевременного выполнения обязательств коммерческого банка перед клиентами, избежания нежелательных последствий, которые могут привести к угрозе безопасности доверенных такому банку средств, в случае реальной опасности стабильности его работы.

Стабилизационные кредиты предлагается предоставлять сроком на один год (как одноразово, так и в форме кредитной линии) банкам, которые разработали программу финансового оздоровления.

Проектом предусматривается, что Национальный банк имеет право во время предоставления стабилизационного кредита установить ограничение относительно деятельности банка, в частности, путем назначения куратора банка, установления к банку дополнительных требований.

Стимулирующие кредиты Нацбанк предлагает предоставлять с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры и содействия банку в возобновлении процесса кредитования долгосрочной экономической программы отечественного товаропроизводителя.

Стимулирующие кредиты планируется предоставлять только тем банкам, которые соответствуют установленным Нацбанком критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

К классу А (самые надежные банки) предлагается отнести государственные банки и банки, которые докапитализированы при участии государства. В этот класс также будут зачисляться банки, которые имеют безусловно позитивные аудиторские заключения, придерживаются установленных Национальным банком Украины требований, своевременно выполняют взятые на себя обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами, имеют позитивную динамику показателей деятельности.

У банков класса А размер регулятивного капитала должен составлять не менее 600 млн. грн., доля негативно классифицированных активов не должна превышать 10% от общей суммы классифицированных активов, объем просроченной задолженности по кредитным операциям не должен превышать 10% от кредитного портфеля. Кроме того, соотношение обязательств по требованию к общим обязательствам банка не должно превышать 30%, а удельный вес обязательств банка по ценным бумагам собственного долга должен быть не выше 50% от уставного капитала банка. Также не должно быть невыполненных в срок по вине банка расчетных и других документов клиентов и т.д.

К классу Б может быть отнесен банк, показатели деятельности которого являются стабильными. В частности, такой банк должен: придерживается экономических нормативов, однако на протяжении последнего отчетного месяца имели место случаи нарушения нормативов мгновенной (Н 4) и текущей ликвидности (Н 5); выполнять норматив обязательного резервирования; иметь размер регулятивного капитала не менее 600 млн. грн.; доля негативно классифицированных активов не должна превышать 15% от общей суммы классифицированных активов; объем просроченной задолженности по кредитным операциями должен быть не более 15% от кредитного портфеля и т.д.

К классу В может быть отнесен банк, показатели деятельности которого являются стабильными, однако в его деятельности имеют место негативные тенденции, а именно: случаи нарушения нормативов ликвидности и норматива обязательного резервирования; доля негативно классифицированных активов не превышает 20% от общей суммы классифицированных активов; объем просроченной задолженности по кредитным операциям не превышает 20% от кредитного портфеля и т.д.

В класс Г будут включаться другие банки, которые не вошли в классы А, Б и В.

«Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не больше срока, предусмотренного кредитным проектом) как одноразово, так и в форме кредитной линии в зависимости от потребности в нем с целью кредитования отечественного товаропроизводителя», – говорится в проекте документа. При этом банкам класса не ниже В стимулирующие кредиты предлагается предоставлять сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года.

Планируется, что процентная ставка по стабилизационным и стимулирующим кредитам будет плавающей и базирующейся на учетной ставке Нацбанка. Ее величина будет зависеть от класса банка и категории обеспечения.

Нацбанк предлагает классифицировать обеспечение по трем категориям. В первую категорию (самое ликвидное обеспечение) предлагается включить: государственные облигации Украины (внутренние, в т.ч. целевые, а также внешние); гарантии Кабинета Министров Украины; обеспеченные гарантии других финансово стабильных банков-резидентов; гарантии банков-нерезидентов, которые имеют официальный кредитный рейтинг по международной шкале не ниже, чем «инвестиционный класс».

На данный момент проект документа вынесен на обсуждение коммерческими банками и предоставление банкирами своих предложений и замечаний.