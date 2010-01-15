Обама вводит дополнительный налог на крупнейшие банки

Президент США Обама объявил накануне о введении дополнительного налога на крупнейшие банки страны, чтобы возместить расходы государственной казны.

"Моя задача - возместить все до последнего цента их тех денег, которые /банки/ должны американскому народу, - сказал глава администрации. - И моя решимость добиться этой цели только возросла после сообщений об огромных доходах и до неприличия высоких премиях в тех же самых фирмах, которые обязаны своим существование американскому народу, продолжающему испытывать трудности в период нынешнего /экономического/ спада".

Этот шаг направлен на полное возмещение американской казне ее расходов, связанных с поддержанием на плаву крупнейших компаний банковского и финансового сектора. Речь идет об установлении неких дополнительных начетов на банки в размере до 117 млрд долл. В эту сумму пока оцениваются возможные убытки бюджета от антикризисных спасательных операций. Налог будет введен на те финансовые организации, чьи активы превышают 50 млрд долл. Однако под него подпадут даже те банки, которые вовсе не получали государственной помощи или же полностью расплатились с правительством, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как указывает в этой связи Washinfton Post, данные меры "могут помочь сократить размеры стремительно растущего бюджетного дефицита".