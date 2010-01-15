Золото снова подорожало

Золото в ходе торгов в четверг, 14 января, незначительно увеличилось в цене на фоне колебаний курса доллара, вызванных негативной статистикой по экономике США и заявлениями главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише, передает РИА "Новости" со ссылкой на The Wall Street Journal.

В ходе торгов в четверг на Нью-Йоркской товарной бирже февральский фьючерс на золото подрос в цене на 1,9 доллара, или 0,2%, и достиг отметки 1138,6 доллара за тройскую унцию. Спотовая цена на золото в ходе торгов на Лондонской бирже металлов увеличилась на 58 центов и составила 1138,78 доллара за унцию.

В ходе торгов в четверг курс доллара первоначально снижался на фоне негативных данных по рынку труда США и снижения розничных продаж в декабре. Однако заявления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише о "неравномерном" восстановлении экономики еврозоны в текущем году, а также его слова о важной роли крепкого доллара изменили динамику стоимости американской валюты. Так, доллар в четверг увеличился в цене по отношению к единой европейской валюте до 1,4489 доллара за евро в сравнении с 1,451 доллара за евро днем ранее.

Поддержку цене на золото оказало также заявление главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Вильяма Дадли (William Dudley), по словам которого базовая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) может остаться неизменной, то есть на минимальном за всю историю США уровне 0,25%, в течение двух лет.

Эти заявления, вместе с негативной статистикой, означают, что ФРС не будет в среднесрочной перспективе изымать с рынка те значительный объемы ликвидности, которые привели к увеличению объема вложений, в частности, в золото как надежную альтернативу акциям и валютам.