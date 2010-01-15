Рейтинги компаний США растут

Оценки качества корпоративных кредитов в США растут сейчас самыми быстрыми темпами за последние три года, расчищая плацдарм для ралли на рынке облигаций по мере восстановления экономики, сообщает Дело.

Как сообщило агентство Bloomberg, Moody`s Investors Service повышает больше кредитных рейтингов американских компаний, чем снижает, впервые со второго квартала 2007 года.

Standard & Poor`s в прошлом квартале повысило рейтинги 184 американских компаний и снизило рейтинг 182 корпораций, такая позитивная тенденция также отмечена впервые с весны 2007 года.

После того, как агентство Fitch Ratings подняло рейтинг автопроизводителя Ford Motor Co. на две ступени, концерн в четверг разместил облигации на 500 млн долларов.

Спред между доходностью корпоративных облигаций и US Treasuries сузился 14 января до 160 базисных пунктов - минимального значения с января 2008 года.

"Балансы компаний, выходящих из рецессии, выглядят так же хорошо, как до рецессии 2001 года, если не лучше, - утверждает аналитик кредитного рынка США из Deutsche Bank Джон Тьерни. - Левередж снизился, рентабельность улучшилась, как на это ни посмотри".

Мировой рынок облигаций вырос на 18,3% в 2009 году, темпы ралли почти вдвое превысили среднегодовой прирост за предыдущие десять лет, по данным Bank of America.