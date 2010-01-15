Настроения в сторону девальвации гривни продолжают преобладать

Повторяющийся сценарий показывает, что на валютном рынке продолжают преобладать настроения в сторону девальвации гривни.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в четверг, 14 января, межбанковский валютный рынок повторил сценарий, наблюдавшийся в среду. По словам экономиста, рынок открылся сильным ростом котировок до уровня 8,15-8,19 грн./долл.

Как отметил А.БЛИНОВ, Национальный банк Украины в четверг сразу после открытия рынка вышел с интервенцией по курсу 8,01 грн./долл. Это вновь поддержало гривню, и межбанк закрылся котировками 8,0735-8,0890 грн./долл., напомнил экономист. В результате стоимость доллара вчера практически не изменилась, сообщил он.