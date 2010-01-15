Изменены правила декларирования таможенной стоимости товаров

Кабинет Министров Украины отменил предложение Министерства финансов, которое обязывало импортеров при декларировании таможенной стоимости товаров подавать таможенным органам фактуру (инвойс) счета с отметками таможенного органа страны-экспортера.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета по регуляторной политики и предпринимательству.

Как отметили в Госкомпредпринимательства, проект постановления, предусматривавший данную норму, был вынесен Минфином на повестку дня заседания правительства 4 ноября 2009 года с голоса. 16 ноября 2009 года комитет обратился в Кабмин с письмом, в котором отмечалась нецелесообразность предложенных изменений. Комитет обращал внимание правительства на то, что принятие решения относительно обязательной подачи инвойсов с отметками таможенного органа страны-экспорта создает существенные препятствия для ведения предпринимательской деятельности и приводит к искусственному сокращению импорта в Украину.

Следует отметить, что законодательства большинства стран-экспортеров не предусматривают обязательного проставления таможенными органами отметок на счете-фактуре. Решение, предложенное Минфином, могло стать причиной недоразумений с иностранными партнерами, поскольку мировые государства не обязаны выполнять регуляторные акты Украины.

Правительство поддержало обращение комитета, и на последнем заседании 13 января предложенные изменения были отменены.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2009 года исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил журналистам, что Кабинет Министров обязал импортеров предоставлять копию инвойса, заверенного таможней страны, из которой вывозится товар. «Это делается для того, чтобы избежать схем оптимизации по обязательствам по таможенным платежам», – пояснил И.УМАНСКИЙ.

В то же время, соответствующее постановление правительства так и не было обнародовано.

Гостаможслужба Украины неоднократно заявляла о том, что импортеры при ввозе товара в Украину часто используют для оптимизации платежей занижение стоимости импортируемых товаров.

Инвойс (англ. invoice) – в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.