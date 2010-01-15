Восстановление экономики идет сверх ожидаемого

Восстановление мировой экономики идет быстрее, чем ожидалось, но оно все еще сильно зависит от программ государственной поддержки, считает глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН. Об этом сообщает IFX-News.

"Прогноз, который мы опубликуем в ближайшие дни, покажет более быстрые темпы восстановления, по сравнению с более ранними ожиданиями, и это хорошие новости. Но оно по-прежнему остается хрупким, так как во многих частях мира поддерживается государственными расходами на фоне все еще слабого частного спроса", - заявил глава МВФ на пресс-конференции в Вашингтоне.

Темпы восстановления в разных регионах сильно отличаются - азиатские страны лидируют, развитые экономики развиваются значительно медленнее и сильно зависят от мер стимулирования, отметил Стросс-Кан. "Поэтому очень важно, чтобы меры поддержки сохранялись, пока не появятся четкие сигналы восстановления в частном секторе", - цитирует главу МВФ News.ru.

Однако масштабные проблемы с рабочими местами не позволяют говорить о том, что кризис пройден, считает Д.СТРОСС-Кан. "Правительства должны отнестись к этой угрозе серьезно, переориентировав часть стимулирующих пакетов на поддержку занятости", - сказал он.