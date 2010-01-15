Восстановление экономики идет сверх ожидаемого
Считает глава МВФ
Восстановление мировой экономики идет быстрее, чем ожидалось, но оно все еще сильно зависит от программ государственной поддержки, считает глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН. Об этом сообщает IFX-News.
"Прогноз, который мы опубликуем в ближайшие дни, покажет более быстрые темпы восстановления, по сравнению с более ранними ожиданиями, и это хорошие новости. Но оно по-прежнему остается хрупким, так как во многих частях мира поддерживается государственными расходами на фоне все еще слабого частного спроса", - заявил глава МВФ на пресс-конференции в Вашингтоне.
Темпы восстановления в разных регионах сильно отличаются - азиатские страны лидируют, развитые экономики развиваются значительно медленнее и сильно зависят от мер стимулирования, отметил Стросс-Кан. "Поэтому очень важно, чтобы меры поддержки сохранялись, пока не появятся четкие сигналы восстановления в частном секторе", - цитирует главу МВФ News.ru.
Однако масштабные проблемы с рабочими местами не позволяют говорить о том, что кризис пройден, считает Д.СТРОСС-Кан. "Правительства должны отнестись к этой угрозе серьезно, переориентировав часть стимулирующих пакетов на поддержку занятости", - сказал он.