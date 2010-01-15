До конца года гривня может укрепиться до 7,5 грн./долл.

К концу текущего года можно ожидать укрепления курса гривни до 7,5 грн./долл. на фоне восстановления экономики и стабилизации политической ситуации во втором полугодии.

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном экономистом инвестиционной компании Dragon Capital Еленой БИЛАН.

По ее словам, возобновление экономического роста и завершение очередного избирательного цикла будет сопровождаться притоком долгового капитала и ростом прямых иностранных инвестиций в Украину, что в свою очередь создаст предпосылки для укрепления гривни.

"Ожидаемое и критически важное для страны возобновление сотрудничества с МВФ, а также снижение кредитных рисков страны после выборов откроют правительству доступ к источникам внешнего финансирования, включая кредиты Всемирного банка, макрофинансовую помощь ЕС и международные рынки капитала", - отметила Е.БИЛАН.

По ее словам, учитывая умеренный уровень госдолга Украины, оцениваемый на уровне 32% ВВП на конец 2009 г., правительство, по всей видимости, использует в этом году все кредитные возможности для финансирования фискального дефицита, который, как ожидается, достигнет 8% ВВП, включая дефицит Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». "Частный сектор, вероятно, последует примеру государства, хотя внешнее финансирование станет доступным лишь для крупных стабильных компаний нефинансового сектора, в то время как банковская система продолжит выплату внешнего долга", - отметила Е.БИЛАН. Тем не менее, по ее словам, активное привлечение внешнего финансирования в государственный сектор будет способствовать чистому притоку долгового капитала во втором полугодии. Dragon Capital также ожидает увеличения объема прямых иностранных инвестиций благодаря уменьшению политической неопределенности, возобновлению приватизации крупных предприятий и активизации подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012.

Несмотря на ожидаемый приток иностранной валюты, динамика гривни будет определяться действиями и политикой НБУ, говорится в отчете. «В связи со сменой руководства курсовая политика Нацбанка может измениться, но независимо от того, кто займет главную должность, мы полагаем, что центральный банк будет проводить взвешенную политику, которая позволит сбалансировать позитивные и негативные последствия укрепления гривни», – отметила Е.БИЛАН.

Среди основных потенциальных негативных последствий укрепления национальной валюты аналитики компании называют снижение конкурентоспособности экспорта, локомотива экономического роста, и более медленное восстановление международных резервов НБУ, которые понадобятся для погашения кредитов МВФ начиная с 2012 г. В то же время укрепление гривни положительно повлияет на банковскую систему и динамику инфляции, а также повысит уровень потребительского доверия и будет способствовать переводу долларовых сбережений населения в гривню.

При этом аналитики компании отмечают значительные риски изменения курсового прогноза как в сторону повышения, так и снижения из-за неопределенности, связанной с переформатированием основных институтов власти после выборов и дальнейшими действиями НБУ. «Неспособность украинских властей в сжатые сроки восстановить сотрудничество с МВФ несет основную угрозу снижения наших курсовых прогнозов, поскольку в этом случае правительство лишится доступа к основным источникам внешнего финансирования и будет вынуждено прибегнуть к масштабной монетизации бюджетного дефицита», – говорится в отчете.