Валютные резервы Китая превысили российские

Золотовалютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в 2009 году выросли еще на 453 миллиарда долларов (23,3%), составив 2,399 триллиона долларов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Для сравнения, резервы России, занимающей по этому показателю третье место в мире (на втором - Япония), сейчас составляют около 440 миллиардов долларов.

Только в четвертом квартале 2009 года рост резервов КНР составил 126 миллиардов долларов (в третьем квартале - 141 миллиард).

Резервы выросли в первую очередь из-за торгового профицита КНР, а также продолжающегося притока инвестиций в страну. Кроме того, влияет и переоценка стоимости евро и иены, которые, наряду с долларом, являются резервными валютами Китая.

Стоит отметить, что в минувшем году Китай активно продавал юани, чтобы поддержать низкий курс своей валюты к доллару. Данный фактор стал одним из основных в увеличении резервов. Из-за этого агрегат денежной массы M2 в декабре 2009 года подскочил на 27,7 процента, по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Власти Китая в 2009 году удержали национальную валюту на стабильном уровне 6,83 юаня за доллар. В предыдущие три года курс китайской валюты вырос на 21 процент. Ожидается, что в 2010 году он вновь начнет расти, увеличившись на 5 процентов до 6,5 юаня за доллар.

Китай стал одной из немногих развивающихся стран, чьи золотовалютные резервы, несмотря на кризис, продолжили расти. Для сравнения, в России в 2008-2009 годах резервы сократились на 38 миллиардов долларов, а по сравнению с достигнутым в августе 2008 пиком и вовсе рухнули более чем на 150 миллиардов.