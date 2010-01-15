Инфляция в еврозоне выросла до 0,9%

В декабре 2009 года годовая инфляция (декабрь к декабрю) в зоне евро составляла 0,9% против 0,5% в ноябре, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 1,4% против 1,0% в ноябре-2009.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с ноябрем, в декабре-2009 была зарегистрирована инфляция 0,3% в еврозоне и 0,2% - в ЕС-27.

В декабре 2009 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-2,6%), Эстонии (-1,9%) и Латвии (-1,4%).

Наибольшая годовая инфляция в декабре 2009 года была зафиксирована в Румынии (5,6%), Литве (4.2%), Венгрии и Польше (по 4,0%).

В декабре 2008 года годовая инфляция составляла 1,6% в зоне евро и 2,2% в ЕС-27.