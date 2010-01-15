Нацбанк 20 января проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 20 января проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 22 января – по продаже евро.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, общая сумма покупки иностранной валюты не может превышать 50 тыс. долл. и 3 тыс. евро на календарный месяц по одному кредитному соглашению.

Минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 20 января и 3 тыс. евро – для аукциона 22 января. При этом не использованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.