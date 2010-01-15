Кабмин одобрил реформы системы госпомощи предпринимателям

Кабинет министров Украины на заседании 13 января одобрил внесенную Антимонопольным комитетом Украины (АМК) Концепцию реформирования системы государственной помощи субъектам хозяйствования.

Об этом сообщается на официальном сайте АМК.

Целью Концепции является повышение прозрачности предоставления и использования государственной помощи, минимизация негативного влияния госпомощи на конкуренцию и международную торговлю, адаптация украинского законодательства в этой сфере к законодательству ЕС. Срок реализации концепции – 5 лет.

Концепция предусматривает следующие задачи: мониторинг государственной помощи;

ведение реестра сведений о тех, кто предоставляет госпомощь, и ее получателях и т.д. Полномочия по проведению мониторинга, ведению реестра, составлению карты регионального деления и отчета возлагаются на центральный орган исполнительной власти.

Полномочия по контролю за влиянием госпомощи на конкуренцию и международную торговлю возлагаются на государственный орган, который не предоставляет госпомощь и имеет независимый статус. Кроме того, на такой орган возлагаются полномочия по принятию решений о возврате субъектами хозяйствования полученной помощи.

Для решения этого вопроса необходимо распределить данные полномочия между Министерством финансов и Антимонопольным комитетом.

Финансирование мер по реализации концепции будет осуществляться за счет средств госбюджета и других источников.

«Предложенный в концепции вариант решения целого комплекса проблем позволит обеспечить реформирование системы государственной помощи с наименьшими расходами и наиболее эффективным способом с учетом международного опыта», – отметил и.о. председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО. По его словам, следующим шагом станет подготовка комитетом совместно с Минфином и Минэкономики плана мер по реализации концепции, который будет подан в Кабинет министров в течение месяца.