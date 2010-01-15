Межбанк доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0670/8,0960 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0650/8,0820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0615/8,0880 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,86 грн. за швейцарский франк, а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2726/0,2736 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2730/0,2738 грн./рубль. К закрытию цены достигли значений 0,2733/0,2743 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,53 рублей за доллар (+0,04).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4370/1,4510 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,6165/11,6595 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,6170/11,6435 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума – 11,5930/11,6340 грн./евро.