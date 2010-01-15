Сбербанк России возобновил выдачу валютной ипотеки

Сбербанк России с 15 января 2010 года возобновил выдачу ипотечных кредитов в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передает Лента.ру.

Процентные ставки по кредитам в долларах и евро в зависимости от срока и размера первоначального взноса составляют от 8,8% до 14% годовых.

По словам директора управления розничного кредитования Сбербанка Натальи КАРАСЕВОЙ, возобновление валютной ипотеки связано со стабилизацией курсов доллара и евро. Н.КАРАСЕВА напомнила, что доля валютных кредитов в общем ипотечном портфеле Сбербанка до кризиса составляла 5-7%.

Сбербанк ввел мораторий на выдачу валютных кредитов для физлиц в декабре 2008 года. Тогда банк объяснил это сильными валютными колебаниями, которые увеличили риски просрочек по платежам и невозврата кредитов.

В сентябре прошлого года мораторий был отменен для всех программ розничного кредитования, кроме ипотеки.

В настоящее время Сбербанк предлагает пять ипотечных программ: "Ипотечный" (покупка, строительство, ремонт недвижимости под залог кредитуемого объекта), "Ипотечный+" (только на недвижимость, построенную с участием кредитных средств банка), "Ипотечный стандарт" (в обеспечение оформляется кредитуемое или иное жилое помещение), "На недвижимость" (кредит под различные виды обеспечения, кроме кредитуемого объекта), "Молодая семья" (для супругов не старше 35 лет). Также банк занимается рефинансированием займов, выданных в других банках. Минимальный первоначальный взнос по программам Сбербанка составляет 15% от стоимости жилья.