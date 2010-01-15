НБУ продавал валюту по 7,86 грн. за швейцарский франк

На сегодняшнем спецаукционе Национальный банк Украины продавал валюту заемщикам по курсу 7,86 грн. за швейцарский франк.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Сообщаем, что на валютном аукционе Национального банка Украины по продаже

швейцарского франка, который состоялся 15 января 2010 года, курс отсечения составлял 7,86 грн. за швейцарский франк. Национальный банк Украины удовлетворял заявки банков на покупку иностранной валюты по курсу отсечения», – говорится в телеграмме, при этом сумма проданной валюты не уточняется.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года Нацбанк на спецаукционе продал 661,96 тыс. швейцарских франков по курсу 7,71 грн.

С 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.