Определены банки для выплаты компенсаций вкладчикам БРР

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил выплачивать компенсации вкладчикам ликвидируемого «Банка регионального развития» (г. Киев) через «ПриватБанк», «Брокбизнесбанк», банк «Хрещатик» и «Укрсоцбанк» с 20 января до 7 марта 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте фонда.

В сообщении отмечается, что компенсации могут выплачиваться доверенным лицам вкладчиков при наличии нотариально заверенных доверенностей.

Как сообщал УНИАН, с 24 марта 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в «Банк регионального развития». С 7 декабря прошлого - отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации этого кредитно-финансового учреждения.