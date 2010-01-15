Инфляционные ожидания бизнеса существенно снизились

Инфляционные ожидания представителей украинского бизнеса в ІV квартале 2009 года существенно снизились.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты опроса относительно деловых ожиданий предприятий, который проводился в ноябре 2009 года.

«Инфляционные ожидания существенно снизились: в следующие 12 месяцев рост потребительских цен прогнозируется респондентами на уровне 15,1% против

17,5% в предыдущем квартале, более половины респондентов (52,9%)

прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев будет в пределах

10-20%», - говорится в сообщении. При этом указывается, что основными факторами роста цен остаются политическая и экономическая ситуация. Оценка влияния на инфляционные процессы обменного курса и действий НБУ снизилась.

По данным Нацбанка, предприятия всех видов деятельности существенно ослабили ожидания относительно ухудшения экономической ситуации в Украине в следующие 12 месяцев. Доля респондентов, которые в течение указанного периода ожидают спада экономики, снизилась до 41,9% против 48,8% в ІІІ квартале 2009 года.

Оценки относительно стабильности курса гривни существенно улучшились: неизменность

курса гривни к доллару США прогнозируют 33,3% респондентов против 16,5%

в ІІI квартале.

В ежеквартальном опросе руководителей предприятий об оценке текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в Украине приняли участие 1245 предприятий во всех регионах страны, которые

представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, количеству работников.

Нацбанк подчеркивает, что предоставленные результаты являются отражением лишь мнения респондентов - руководителей предприятий Украины в ноябре 2009 года и не является оценками НБУ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

В проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданном Кабинетом министров Украины, предусмотрена инфляция на уровне 9,7%.