В 2009 г. консолидированная прибыль «ПриватБанка» составит 1,3 млрд. грн.

Консолидированная прибыль «ПриватБанка» вместе с дочерними банками и предприятиями по итогам 2009 года составит 1,3 млрд. гривень. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Дочерними банками «ПриватБанка» являются: «Москомприватбанк» (Российская Федерация), AS PrivatBank (Латвия), AS PrivatBank (Португалия), «ТаоПриватБанк» (Грузия).

Как объяснили в пресс-службе банка, в состав дочерних предприятий входит ряд фирм, которые работают в сопутствующем направлении основной деятельности «ПриватБанка».

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 81,510 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 73,527 млрд. грн., обязательства - 72,821 млрд. грн., уставный капитал – 6,811 млрд. грн., собственный капитал – 8,689 млрд. грн.

«ПриватБанк» по итогам января-сентября прошлого года получил чистую прибыль в размере 521,647 млн. грн.

По последним данным НБУ, основными акционерами «ПриватБанка» являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (49,018%) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,861%).