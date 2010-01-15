Эксперт: валютный курс показал резкие колебания

В течение этой недели наблюдались резкие колебания курса доллара США по отношению к гривне.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

Он отметил, что по сравнению с последним месяцем предыдущего года курс доллара США по отношению к гривне на данный момент вырос на 2%. Доллар в этот период колебался в пределах от 8,00 до 8,20 грн., напомнил эксперт.

Как подчеркнул И.ДАВИДЕНКО, во вторник, 12 января, НБУ провел первую интервенцию в этом году и этим немного сбил ажиотажный спрос на межбанковском рынке. После этого Нацбанк проводил интервенции каждый день, что позволило ему стабилизировать ситуацию на межбанковском валютном рынке на уровне 8,05-8,08 грн. за долл., добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0670/8,0960 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0650/8,0820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0615/8,0880 грн./долл.

В 11:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,86 грн. за швейцарский франк, а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.