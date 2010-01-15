НБУ: кредиты инсайдерам должны быть учтены

Кредиты, предоставленные инсайдерам, обязательно должны быть учтены при стресс-тестировании и оценке кредитного портфеля во время аудита банка за 2009 год. Об этом говорится в письме Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

«Дополнительно к выборке должны быть включены все кредиты, предоставленные инсайдерам/связанным лицам (как субъектам хозяйствования, так и физическим лицам), которые не попали в выборку… и задолженность по которым равняется или превышает:

250 тыс. грн. - для банков 1 и 2-й группы; 50 тыс. грн. – для банков 3 и 4-й группы», - говорится в письме.

В своем циркуляре НБУ определил поэтапность и условия выборки аудиторской компанией при осуществлении оценки кредитного портфеля банка.

В частности, должен быть определен удельный вес объема задолженности каждой из категорий («стандартная», «под контролем», «субстандартная» и «сомнительная») кредитов для субъектов хозяйствования - в общем объеме задолженности, а для физических лиц - в каждом сегменте кредитов (ипотечные кредиты, автокредиты и т.д.) к общей сумме задолженности.

При оценке кредитного портфеля субъектов хозяйствования в выборку включаются все кредиты подряд, начиная с наибольшего, до достижения 50% объема задолженности в каждой из категорий кредитов. По кредитам, предоставленным физическим лицам, в выборку включается не меньше 100 кредитов каждой из категорий в каждом из сегментов кредитов.

Нацбанк обязал руководителей банков довести содержание данного письма до аудиторских фирм, которые осуществляют проверку годовой финансовой отчетности банка за 2009 год.

Как сообщал УНИАН, коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны предоставить в Национальный банк Украины аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год. Это предусмотрено постановлением Нацбанка №763 от 23 декабря 2009 года.

В документе указывается, что стресс-тестирование будут проводить аудиторские компании, которые осуществляют аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков. В связи с этим НБУ обязал коммерческие банки внести соответствующие изменения в договоры, заключенные с аудиторскими компаниями.

В рамках стресс-тестирования аудиторская компания должна провести оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка. Информация о кредитных операциях должна быть предоставлена в нескольких разрезах: по данным банка, по данным аудиторской проверки, осуществленной в соответствии с требованиями Нацбанка, по результатам аудиторской проверки с учетом компонента стресс-тестирования.