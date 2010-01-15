Дестабилизация гривни объясняется приближающимися выборами

Попытки дестабилизации ситуации на валютном рынке обусловлены приближающимися президентскими выборами.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

Кроме того, считает он, колебания валютного курса были также вызваны коррекцией доллара после укрепления украинской валюты в последние месяцы предыдущего года. Еще одной причиной, повлекшей рост спроса на валюту, явился спрос со стороны иностранных инвесторов, получивших погашения своих вложений в госбумаги Минфина, добавил эксперт.

По прогнозам И.ДАВИДЕНКО, в ближайшем будущем вероятна нестабильность на валютном рынке Украины. «Это будет связано с выборами Президента страны, отсутствием Государственного бюджета и логичной экономической политики правительства на текущий год, а также попытками спекулянтов дестабилизировать ситуацию», - объяснил эксперт. Тем не менее, считает он, в случае своевременной реакции НБУ на обострения на межбанке, ситуация на валютном рынке несколько стабилизируется.