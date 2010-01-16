Украинскими банками интересуется уже второй немецкий инвестор

Bankhaus Main является вторым немецким инвестором, проявившим интерес к банковскому сектору Украины на протяжении периода финансового кризиса.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

Он напомнил, что первым был Deutsche Bank, который зарегистрировал в НБУ дочерний банк 25 июня 2009 года. По мнению аналитика, эти два факта свидетельствуют о том, что иностранные инвесторы видят потенциал роста украинского банковского сектора.

В то же время, подчеркнул Я.СТЕЦИК, согласно разрешению, выданному Антимонопольным комитетом Украины, Bankhaus Main имеет 24 месяца для создания банка в нашем государстве. Аналитик считает, что дочерний банк не будет создан до конца первого полугодия 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Bankhaus Main AG» (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) создать ПАО «Ар Джи Ай Банк» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, «Bankhaus Main AG» осуществляет торговлю ценными бумагами, занимается брокерской деятельностью и управлением активами субъектов хозяйствования, связанных с компанией отношениями контроля.