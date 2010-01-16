Мировые валюты не смогли выйти за рамки своих коридоров

В течение первой полноценной торговой недели 2010 года валютный рынок продолжил поиск дальнейшего направление движения, а основные валютные пары так и не смогли выйти за рамки обозначенных коридоров.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Среди наиболее значимых тем на валютных рынках в начале года эксперт обозначил следующее: тяга к риску, проблемы и опасения вокруг суверенных долговых обязательств и рейтингов государств, дифференциалы процентных ставок.

В.СТЕЛЬМАХ напомнил, что в среду, 13 января, Центробанк Китая объявил о повышении резервных требований с 18 января 2010 года на 0,5% - до 16% для крупных коммерческих банков и до 14% для небольших банков. Это первое повышение минимального объема средств, которые банки должны хранить в резерве, с июня 2008 года, подчеркнул эксперт. По его мнению, новость сыграла на руку safe-heaven валютам, йене и американскому доллару.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, в четверг Европейский центральный банк оставил величину базовой ставки рефинансирования без изменений, а также не дал никаких комментариев относительно будущей монетарной политики региона. При этом председатель ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ вновь заявил о своей поддержке политики сильного доллара, проводимой в США, и подчеркнул, что любые слухи о возможном выходе Греции из Еврозоны «абсурдны», отказавшись при этом комментировать ситуацию с долговыми рейтингами, подчеркнул эксперт.

По прогнозам В.СТЕЛЬМАХА, если валютной паре евро/доллар удастся пробить зону 1,4388, то можно ждать снижения к 1,4378 и, далее, к 1,4370. Более прочные уровни поддержки ниже - 1,4283 и 1,4220 (декабрьский минимум), считает он.

Среди наиболее значимых событий предстоящей недели эксперт выделил: 19 января - данные по потребительской инфляции в Великобритании, индексы экономических ожиданий ZEW по Германии, 20 января - протоколы заседания Монетарного Комитета Банка Англии и потребительская инфляция за декабрь в США , 22 января - розничные продажи - Великобритании и Канаде.