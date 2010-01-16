Доллар подорожал к евро

Доллар в пятницу увеличивается в цене по отношению к евро на фоне продолжающихся долговых проблем Греции, а также на позитивной внутренней статистике, пишет газета The Wall Street Journal.

На торгах в пятницу доллар подорожал к единой европейской валюте до 1,4373 доллара за евро в сравнении с 1,4498 доллара за евро днем ранее. Евро также подешевел по отношению к японской иене - на 1% по сравнению с уровнем закрытия в четверг, до 130,59 иены за евро. Доллар в пятницу снизился к японской валюте до 90,87 иены за доллар с 91,20 иены за доллар днем ранее.

Эксперты о Греции

"Евро находится под давлением, так как инвесторы пытаются оценить последствия негативной ситуации в секторе государственных финансов в Греции, а также возможность распространения негатива на другие страны", - цитирует газета старшего аналитика по рынкам Interactive Brokers Эндрю Вилкинсона (Andrew Wilkinson).

Инвесторы скептически отнеслись к представленной в четверг властями Греции антикризисной программе, согласно которой дефицит бюджета должен сократиться с нынешних 12,7% ВВП до 2,8% в 2012 году. Совокупный долг Греции должен составить в 2012 году не более 118% ВВП.

Инвесторы на рынке валют продолжили отыгрывать заявления главы Европейского Центрального банка Жан-Клода Трише о том, что ЕЦБ не станет активно помогать Греции, так как ни для одного государства валютного союза не должно быть "специальных условий".

Греция завершила 2009 год с бюджетным дефицитом в 12,7% ВВП - вчетверо выше, чем это разрешено правилами еврозоны. Совокупный долг Греции превысил 300 миллиардов евро, это втрое больше, чем у ведущей экономики еврозоны - Германии.

Доллар получил поддержку и от целого ряда статистических данных по экономике США, которые были опубликованы в пятницу.

Рост потребительских цен в США в декабре прошлого года составил 0,1% по сравнению с ноябрем, а в целом за год - 2,7%. Аналитики ожидали, что инфляция в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем вырастет на 0,2%, а в годовом исчислении - на 2,8%.

Промышленное производство в США в декабре повысилось на 0,6% по сравнению с ноябрем. Загрузка промышленных мощностей возросла до 72,0%. Аналитики ожидали увеличения промпроизводства на 0,7%, а загруженности промышленных мощностей - до 71,9%.

Позитивно на курсе американской валюты сказались и данные по индексу потребительских настроений в США в январе, который, согласно предварительной оценке, увеличился до 72,8 пункта в сравнении с 72,5 пункта в декабре прошлого года. Аналитики прогнозировали увеличение показателя до 74,0 пункта.

Рубль укрепился к евро и к корзине

Рубль по итогам валютных торгов на ММВБ в пятницу укрепился к евро на 18 копеек и потерял по отношению к доллару 12 копеек на фоне заметного ослабления европейской валюты на Forex, при этом стоимость бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) незначительно снизилась (на 4 копейки), свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости.

Стоимость корзины на 17.00 мск пятницы составила 35,37 рубля против 35,41 рубля на закрытии в четверг.

Курс доллара расчетами "завтра" на момент закрытия сессии зафиксирован на отметке 29,55 рубля (плюс 12 копеек к предыдущему закрытию), курс евро расчетами "завтра" - 42,48 рубля (минус 18 копеек).

Евро продемонстрировал в пятницу значительное падение к доллару на Forex на фоне слухов о возможной отставке канцлера Германии Ангелы Меркель. К закрытию сессии в России пара евро-доллар снизилась до отметки в 1,4384 с 1,4513 вечером в четверг.