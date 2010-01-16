Цена на золото снизилась

Цена на золото в пятницу 15 января снизилась из-за роста курса американского доллара, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота снизились на 1% до $1130,50 за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 1% на отметке $447,75 за тройскую унцию.