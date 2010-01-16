Цена на золото снизилась
12:29, 16 января 2010Финансы
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На 1% до 1130,50 долл. за тройскую унцию
Цена на золото в пятницу 15 января снизилась из-за роста курса американского доллара, сообщает k2kapital.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота снизились на 1% до $1130,50 за тройскую унцию.
Мартовский контракт на поставку палладия закрылся ростом на 1% на отметке $447,75 за тройскую унцию.
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