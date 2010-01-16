Международные резервы России за 2009 г возросли на 2,8%

Международные /золотовалютные/ резервы России возросли за 2009 г на 11,954 млрд долл, а в процентном отношении примерно на 2,8 проц - с 427,08 млрд долл на 1 января 2009 г до 439,034 млрд долл на 1 января 2010 г. Об этом свидетельствует опубликованная сегодня официальная информация Центрального банка РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Резервные активы в иностранной валюте за 2009 г сократились с 406,205 млрд долл до 398,871 млрд долл. СДР /специальные права заимствования/ увеличились с 1 млн долл до 8,901 млрд долл. Резервная позиция в МВФ увеличилась с 1,051 млрд долл до 1,927 млрд долл. Резервы золота увеличились с 14,533 млрд долл до 22,382 млрд долл. Другие резервные активы возросли с 5,289 млрд долл до 6,954 млрд долл.

За декабрь 2009 г международные резервы РФ сократились на 8,742 млрд долл или на 1,95 проц - с 447,776 млрд долл до 439,034 млрд долл. В том числе резервные активы в иностранной валюте за месяц возросли с 395,623 млрд долл до 398,871 млрд долл, а резервы золота снизились с 22,979 млрд долл до 22,382 млрд долл.