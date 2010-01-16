Банк JP Morgan получил 3,3 млрд долл. прибыли

По итогам кризисного 2009 года, чистая прибыль банка выросла до 11,7 млрд долларов

Прибыль одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase по результатам четвертого квартала 2009 года вновь превзошла ожидания, сообщает Би-би-си.

Чистая прибыль финансового гиганта за октябрь-декабрь минувшего года составила 3,28 млрд долларов. Это более чем в четыре раза превосходит результат за аналогичный период прошлого года.

В то же время выручка, хотя и также превзошла показатель 2008 года, оказалась меньше, чем в третьем квартале, – 25,2 млрд долларов.

В целом, по итогам кризисного 2009 года, чистая прибыль JP Morgan Chase выросла до 11,7 млрд долларов – с 5,6 млрд в 2008.

При этом 6,8 млрд банку принесло одно лишь инвестиционное подразделение. Хорошие результаты инвестиционного подразделения в течение всего года помогали JP Morgan Chase компенсировать убытки в сегментах потребительского кредитования и пластиковых карт.

JP Morgan Chase традиционно открывает сезон отчетности крупных американских банков – начиная со следующей недели по результатам четвертого квартала будут отчитываться и другие гиганты: Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Wells Fargo.

В ближайшее время ожидаются отчеты и других крупнейших американских компаний - IBM, General Electric, Google.