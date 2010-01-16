Сбербанк России снизил ставки по рублевым вкладам, сообщили 15 января сразу несколько российских СМИ.

В частности, "Ведомости" пишут, что ставки по ряду кредитов снизились на 2,5%. Например, по депозиту "доверительный" на 1-2 года ставка упала с 10,5 до 8% годовых.

В свою очередь, "Интерфакс" сообщил, что новые ставки по депозитам варьируются в зависимости от суммы вклада и срока размещения. В частности, на срок от года до двух лет кредитная организация предлагает разместить во вклад "Депозит Сбербанка" от 1 тыс. руб. под 6,75-7,5% годовых, на "Пополняемый депозит Сбербанка РФ" - от 1 тыс. руб. под 5,75-6,5%, на "Особый Сбербанка РФ" - от 30 тыс. руб. до 100 млн руб. под 5,0-6,25%.

Процентные ставки по валютным вкладам и кредитам остались на прежнем уровне.

Последний раз в Сбербанке снижали ставки по депозитам в рублях в ноябре 2009 года. Тогда это решение объяснялось снижением ставки рефинансирования российским ЦБ.