Экономист: девальвационное давление на гривню снизилось

Межбанковский валютный рынок закрыл эту неделю на позитивной для гривни ноте: девальвационное давление снизилось.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что в последние дни Национальный банк Украины продолжал оказывать гривне поддержку, проводя интервенции по курсу 8,01 грн./долл. Данные интервенции остаются ограниченными, и НБУ на свое усмотрение отбирает банки для этих сделок и те объемы, которые они получают, отметил экономист. Это и объясняет тот факт, почему курс не приблизился на этой неделе к отметке 8,01 грн./долл., считает он.

Тем не менее, экономист уверен, что меры НБУ смогли успокоить межбанковский валютный рынок, и в пятницу он закрылся на уровне 8,0615-8,0880 грн./долл. За день гривня даже укрепилась к доллару на 0,1%, обратил внимание А.БЛИНОВ. За неделю же гривня подешевела к доллару на 0,5%, а девальвация с начала 2010 года составила 1%, сообщил он.

По словам экономиста, НБУ также стал применять рыночный инструмент ограничения ликвидности в национальной валюте, которая сильно выросла за последние несколько недель. К примеру, сообщил он, остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ еще в ноябре2009 года составляли 13-15 млрд. грн., а по состоянию на 12 января 2010 года они достигли 22,6 млрд. грн.

Как отметил А.БЛИНОВ, на этой неделе НБУ увеличил предельный уровень процентных ставок по 7-дневным депозитным сертификатам вдвое, с 4% до 8% годовых. Это позволило ему собрать у коммерческих банков в среду 2,3 млрд. грн., сообщил экономист. Он также отметил, что в четверг регулятор временно вывел из обращения еще 1,2 млрд. грн. В итоге корреспондентские счета коммерческих банков в НБУ снизились до 18,7 млрд. грн., сокращая таким образом потенциальный спрос на иностранную валюту, сделал вывод экономист.