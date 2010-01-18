Временная администрация в СК «Галактика» останется еще на 3 месяца

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) продлила на 3 месяца срок полномочий временной администрации в ЗАО «Страховая компания «Галактика».

Как сообщается на официальном сайте Госфинуслуг, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 14 января т.г.

Согласно сообщению, Госфинуслуг внесла соответствующие изменения в распоряжение №751 от 15 октября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Госфинуслуг своим распоряжением №751 от 15 октября 2009 года отстранила правление и наблюдательный совет СК «Галактика» от управления компанией и ввела в компании временную администрацию.

16 октября 2009 года в ЗАО «Страховая компания «Галактика» была назначена временная администрация. Временным администратором сроком на 3 месяца назначен Виктор ДОЛЬНИК.

Решение о введении временной администрации принято в связи с систематическим нарушением СК «Галактика» требований Госфинуслуг, предусмотренных законом «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Справка УНИАН. 6 августа 2009 года Госфинуслуг аннулировала лицензии СГ «Страховые традиции», а 1 октября – лицензии СК «Галактика».

В конце августа прошлого года владелец страховой компании «Галактика» Максим УДОВИЧЕНКО, который также является председателем правления компании, заявил о намерении продать 70% акций СК.

СК «Галактика» по итогам января-сентября 2009 года получила чистую прибыль в размере 10,926 млн. грн., что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, когда прибыль СК составила 16,112 млн. грн.