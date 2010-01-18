Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ. На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись продолжающимся падением котировок – 8,0140/8,0480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2705/0,2717, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5190/11,5710. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4372/1,4374 (пятница – 1,4403/1,4405).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,8600 грн. за швейцарский франк, а также покупал и продавал доллары США по курсу 7,9900/8,0100.