НБУ: курс гривни на межбанке снизился на 0,7%

С начала года на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился на 0,7% – до 8,0480 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, курс продажи наличных долларов коммерческими банками Украины с начала года снизился на 0,95% – до 8,1242 грн./долл.

«В первые рабочие дни 2010 года наблюдалось превышение валютных поступлений от экспортных операций над платежами по импортным контрактам. Однако активизация расчетов украинских резидентов по их внешними долговым обязательствам имела более весомое влияние на курсовую динамику гривни, что привело к повышению рыночных котировок доллара США», – отмечает в своем сообщении Нацбанк.

По данным НБУ, официальный курс гривни с начала января снизился относительно основных иностранных валют: к доллару США – на 0,22%, до 8,0024 грн./долл, к

евро – на 1,25%, до 11,5923 грн./евро, к российскому рублю – на 2,99%, до 2,7191 грн./10 рублей.

Нацбанк напоминает, что в начале января он поддержал платежи НАК «Нафтогаз Украины» по внешним контрактам. Также в январе 2010 года Нацбанк провел два целевых аукциона по удовлетворению потребностей клиентов банков – физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитами, на которых было продано 6,1 млн. долларов и 0,9 млн. швейцарских франков.