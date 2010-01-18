Межбанк: доллар подорожал

Сегодня в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ. На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 8,0140/8,0480, а к 12:00 цены выросли до 8,0670/8,0915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2705/0,2717, а к 12:00 цены поднялись до 0,2720/0,2732. В России курс доллар-рубль так же на ТОМ’е повысился и к 12:00 установился на уровне 29,6449 (+0,0989).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4372/1,4374, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5190/11,5710, к 12:00 цены ушли вверх – 11,5925/11,6190.