Эксперт: диапазон изменения цен на золото вырос

На прошедшей неделе диапазон изменения цен на рынке банковских металлов несколько вырос.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, с 11 по 15 января цена на золото то резко повышалась, то снижалась, достигнув минимального уровня 1119 долларов за тройскую унцию и максимального - на уровне 1161 долларов за тройскую унцию. Как подчеркнул В.СКИДАН, «если в начале недели интерес к продаже золота был высоким, то в конце недели тенденция поменялась, и инвесторы перешли из ранга продавцов в ранг покупателей». Этому поспособствовал ослабевающий на мировом рынке доллар США, считает он.

Как сообщил В.СКИДАН, цены на золото на украинском рынке варьировались в таких пределах: 299-304 грн. за грамм в слитках от 100 грамм до 1000 грамм. Золото на мировых рынках было отмечено в таком ценовом диапазоне: 1161-1140 долларов (снижение) за тройскую унцию, добавил эксперт.

По мнению В.СКИДАНА, «рынок банковских металлов с начала года находится еще в неопределенной и неполной загрузке». Возможно, допускает он, поэтому и наблюдаются неоднозначные изменения котировок по золоту и другим металлам.

Эксперт считает, что мировая экономика пытается освободиться от оков экономического кризиса минувшего года. «По прогнозам специалистов, восстановление мировой экономики произойдет раньше, чем ожидалось, хотя все эти прогнозы довольно-таки хрупкие», - подчеркнул В.СКИДАН. По его мнению, в случае восстановления мировой экономики в ближайшее время, вероятно, будет возрождаться и расти потребление природных ресурсов, каковыми являются золото и нефть, что в свою очередь скорректирует цены на банковские металлы в сторону роста.