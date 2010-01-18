НБУ сегодня на межбанке будет покупать доллары по 7,99 грн.

Национальный банк Украины сегодня на межбанке будет покупать доллары по 7,99 грн. и продавать по 8,01 грн. за 1 доллар.

Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, с начала января т.г. на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился на 0,7% – до 8,0480 грн./долл., курс продажи наличных долларов коммерческими банками Украины с начала года снизился на 0,95% – до 8,1242 грн./долл.

Официальный курс гривни за указанный период снизился относительно основных иностранных валют: к доллару США – на 0,22%, до 8,0024 грн./долл., к евро – на 1,25%, до 11,5923 грн./евро, к российскому рублю – на 2,99%, до 2,7191 грн./10 рублей.