Межбанк: доллар и евро без изменений

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками – 8,0140/8,0480, к 12:00 цены выросли до 8,0670/8,0915. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2705/0,2717, к 12:00 цены поднялись до 0,2720/0,2732. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль также на ТОМ’е повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5858 (+0,0398).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4335/1,4390.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5190/11,5710, к 12:00 цены ушли вверх - 11,5925/11,6190. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH остались на том же уровне.