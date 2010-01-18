Госкомстат: Рост промпроизводства в декабре - 7,4%

В Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины (указывается, что в будущем возможно уточнение обнародованных данных).

По данным Госкомстата, в январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 21,9%.

В декабре против ноября 2009 г. зафиксирован рост на уровне 2,6%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в декабре 2009 г. против декабря 2008 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 4,5% (в январе-декабре 2009 г. против января-декабря 2008 г. – спад 10,7%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 35,1% (спад 17,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 9,8% (спад 5,7%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в декабре 2009 г., по сравнению с декабрем-2008, составил 8% (спад 26,6%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 1,4% (спад 6,1%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 8,5% (спад 25,9%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 9,6% (спад 28,1%), в производстве кожи, изделий из нее – 4,1% (спад 16%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в декабре 2009 г. против декабря-2008 составил 22,1% (спад 24,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 4,2% (спад 18,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 13,1% (спад 3,4%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 17,4% (спад 23,2%), в том числе, в химическом производстве – 18,6% (спад 22,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 13,6% (спад 24,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 9,2% (спад 38,4%).

В декабре 2009 г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с декабрем 2008 года, рост производства составил 27,3% (спад 26,6%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 2,5% (спад 45,1%), в частности в производстве машин и оборудования – спад 7,5% (спад 37,6%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 7,3% (спад 28,8%), в производстве транспортного оборудования – спад 3,2% (спад 58%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,2% (спад 11,1%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.